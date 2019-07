Six points produits pour Will Smith dans une victoire des Dodgers

WASHINGTON — Le receveur recrue Will Smith a frappé un circuit et il a produit six points, samedi, aidant Clayton Kershaw et les Dodgers de Los Angeles à battre facilement les Nationals de Washington 9-3.

Disputant le 10e match de sa jeune carrière dans le baseball majeur, Smith a claqué une longue balle en troisième manche, un sacrifice en quatrième, un double d'un point en sixième et un double alors que les coussins étaient tous occupés en septième manche.

Kershaw (9-2) a retrouvé son rythme après avoir donné deux points en première manche. Il a alloué trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et il a retiré neuf frappeurs au bâton.