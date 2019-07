Les Red Sox poursuivent leur domination des Yankees

BOSTON — J.D. Martinez et Andrew Benintendi ont tous les deux réussi un circuit, samedi, et les Red Sox de Boston ont encore une fois laissé parler leurs bâtons contre les Yankees de New York, l'emportant 9-5.

Les Red Sox ont dominé les Yankees 38-13 lors des trois premiers duels de leur série de quatre. L'as des Bostonnais, Chris Sale, tentera d'aider son équipe à balayer ses éternels rivaux, dimanche, alors qu'il fera face à Domingo Germán.

Pour un sixième affrontement de suite contre les Yankees, les Red Sox ont marqué huit points ou plus. Il s'agit là d'une première pour une des deux formations au cours de cette rivalité vieille de 117 ans.

Benintendi a placé trois balles en lieu sûr et il a croisé le marbre trois fois. Rafael Devers a ajouté trois coups sûrs et il a marqué deux points pour les Red Sox. Gio Urshela a réussi quatre coups sûrs, dont un circuit en solo, en autant de présences à la plaque. Les Yankees ont perdu trois parties consécutives pour une première fois depuis la mi-juin (11 au 14).

CC Sabathia (5-6) a un peu mieux fait que les autres partants des Yankees au cours des six derniers départs, dont le sien en début de semaine, et il a concédé cinq points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers. Le gaucher de 39 ans avait alloué sept points en quatre manches, lundi.

Les partants des Yankees ont accordé 52 points, dont 48 mérités, et 52 coups sûrs en 26 manches étalées sur sept matchs. Les lanceurs de l'équipe ont donné 73 points, dont 64 lors des six dernières parties, ce qui constitue le plus haut total de l'histoire de la troupe new-yorkaise pour une séquence de six matchs.

Eduardo Rodríguez (13-4) a permis trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers pour l'équipe locale.

Tirant de l'arrière 2-1 en quatrième manche, les Red Sox ont pris les devants quand Martinez a cogné le premier tir qu'il a vu dans les gradins du Monstre vert. Michael Chavis a frappé un simple d'un point qui a porté la marque à 4-2.

La formation de Boston s'est distancée grâce à une sixième manche de trois points aux dépens du releveur Chad Green. Sam Travis, qui a obtenu trois simples dans la rencontre, a claqué un simple d'un point avant que Brock Holt et Mookie Betts poussent un coéquipier à la plaque à la suite d'un sacrifice.