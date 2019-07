Hernandez tranche pour les Blue Jays avec un circuit en 12e manche

TORONTO - Teoscar Hernandez a claqué un circuit en 12e manche et les Blue Jays de Toronto ont complété une remontée spectaculaire en effaçant un retard de sept points, samedi, infligeant un revers de 10-9 aux Rays de Tampa Bay.

Voltigeur de centre et dernier frappeur, Hernandez a soulevé la foule de 28 204 personnes en claquant son deuxième circuit du match, son 14e en 2019. Emilio Pagan (2-2) était au monticule.

Hernandez a aussi cogné la longue balle en huitième - une frappe approchant les siens à 9-5, avant le circuit de trois points de Vladimir Guerrero fils. Le score est devenu égal quand Brandon Drury a lui aussi cogné un deuxième circuit dans le match, en neuvième. Hernandez a déjà cogné sept coups de quatre buts en juillet.

Drury a frappé quatre coups sûrs, un de plus que Lourdes Gurriel fils. Cavan Biggio a mis fin à une disette de 0 en 17, frappant un septième circuit.

Travis d'Arnaud et Willy Adames ont claqué des circuits de trois points en deuxième; après six manches, le score était 9-2 en faveur des Rays. D'Arnaud a produit 12 points à ses six dernières rencontres.

Tous les joueurs des Rays ont obtenu au moins un coup sûr, sauf le receveur Mike Zunino (0 en 5 - comme son vis-à-vis Danny Jansen, d'ailleurs).

Lanceur partant des Rays, Andrew Kittredge a retiré sept frappeurs au bâton en trois manches, allouant deux points.

Ryan Borucki des Jays a été malmené, allouant six points et huit coups sûrs en deux manches. Le gain est allé à Daniel Hudson (6-2).

Dimanche, les lanceurs partants seront Yonny Chirinos et Aaron Sanchez. Ce dernier n'a pas goûté à la victoire depuis le 27 avril (0-13 en 16 départs).