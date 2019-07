Natation: Kylie Masse complète la meilleure récolte canadienne

GWANGJU, République de Corée - La Canadienne Kylie Masse a remporté sa deuxième médaille des Championnats du monde de natation, samedi, quand elle a mis la main sur le bronze du 200 m dos, aidant du même coup le Canada à établir une nouvelle marque aux Mondiaux.

Cette médaille est la septième du pays à la piscine, la plus importante récolte de l'histoire du Canada. Le pays compte deux médailles d'or et cinq de bronze en bassin, en plus de la médaille de bronze remportée en eau libre par Eric Hedlin la semaine dernière.

Masse, sacrée championne dans la même discipline sur 100 m un peu plus tôt dans la compétition, a également rejoint Penny Oleksiak à titre de nageuse canadienne la plus décorée aux Mondiaux avec quatre médailles. Elle a aussi rejoint Sydney Pickrem avec trois médailles individuelles, le plus haut total chez les Canadiennes.

Son temps de deux minutes, six secondes et 62 centièmes (2:06,62) n'a été devancé que par le 2:03,69 de l'Américaine Regan Smith et le 2:06,26 de l'Australienne Kaylee McKeown.