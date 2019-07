L'Impact bat l'Union 4-0: des doublés pour Lappalainen et Okwonkwo

Après avoir renoué avec la victoire en championnat canadien, mercredi, l’impact de Montréal a fait de même en MLS samedi soir, et ce, de façon spectaculaire.

Des doublés du nouveau venu finlandais Lassi Lappalainen et d’Orji Okwonkwo ont mené l’Impact à une victoire sans appel de 4-0 contre l’Union de Philadelphie au stade Saputo, pour leur première victoire en MLS depuis le 26 juin.

En mettant fin à une séquence de quatre revers dans le championnat nord-américain, l’Impact (33 points) se rapproche à six points de l’Union qui occupe le toujours le premier rang de l’Association de l’Est du circuit. Ironiquement, la dernière fois que l'Impact avait inscrit quatre buts dans une même rencontre, c'était le 15 septembre 2018... à Philadelphie.

Lappalainen a touché la cible à aux quatrième et 46e minutes de la rencontre, chaque fois en début de demie. Le Finlandais a démontré sa pointe de vitesse, la qualité de ses feintes et la précision de son tir à son premier match à Montréal en provenance de Bologne.

Parlant de vitesse, Okwonkwo (36e, 66e) n’était pas en reste sur son deuxième but quand il a franchi la moitié du terrain à fond de train avec le ballon au pied avant de déjouer le gardien Andre Blake qui en a vu de toutes les couleurs.

La prochaine rencontre de l'Impact aura lieu samedi prochain, au Colorado, favce aux Rapids.

Départ canon

Le jeune Finlandais n'a pas mis de temps à se faire des amis à Montréal. À la quatrième minute de jeu, Zachary Brault-Guillard a mené une attaque en plein centre du terrain et il a servi une passe aussi parfaite que lumineuse à Lappalainen qui a battu de vitesse le milieu de terrain Raymon Gaddis avant de coucher le gardien Andre Blake à l'aide d'une feinte avant de loger le ballon dans le fond du filet.

Le gardien Evan Bush a brillé par la suite en effectuant deux arrêts-clés. Il a aussi eu droit à l'aide de son poteau sur un autre tir des joueurs de l'Union.

L'Impact a doublé la mise à la 37e minute quand Orji Okwonkwo a touché la cible après une construction collective avec Ignacio Piatti et Maxi Urruti.

Dès la reprise en deuxième demie, Lappalainen a couru à fond de train sur le flanc gauche, il a récupéré un ballon libre, il s'est dirigé vers le filet et a logé le ballon avec une précision remarquable à l'intérieur du poteau droit.

À son tour, Okwonkwo a inscrit son deuxième but du match à la 66e minute à la suite d'une longue course et d'un tir en croisé face aux gardien de l'Union.