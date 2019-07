Ben Chiarot chante la pomme aux amateurs des Canadiens

«Nous avions un excellent groupe de défenseurs à Winnipeg: Trouba va probablement être le no 1 à New York et Myers fera partie de la première paire à Vancouver. Alors il faut profiter de chaque occasion qui se présente — ce que j'ai fait au cours des deux années précédentes. L'an dernier, j'ai finalement obtenu un rôle plus important. Ceci étant dit, l'occasion offerte par le Canadien était très attirante à mes yeux, et c'est pourquoi je l'ai choisie. En plus, elle me permettait d'évoluer pour une grande ville et au sein d'une équipe en ascension.»