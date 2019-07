La mascotte des Devils a de la compétition!

«Deux choses à retenir : au Québec il faut tourner la page sur P.K. Subban et accepter qu’il a atterri ailleurs. Là, il est avec les Devils, une organisation qui a drôlement besoin d’une identité, drôlement besoin d’un joueur qui va attirer les regards parce qu’ils sont en construction et très prometteurs… Ils ont un joueur qui va faire parler d’eux. Je reconnais que P.K a toujours dans sa tête l’agenda marketing et l’agenda joueur. Ça prendrait plus de joueurs comme P.K Subban dans la Ligue nationale au bénéfice de leurs équipes et leurs partisans.»