Stroman brille mais les Blue Jays sont blanchis

TORONTO - Shane Bieber a réussi un deuxième jeu blanc cette année, guidant les Indians de Cleveland à un gain de 4-0, mercredi, face aux Blue Jays de Toronto.

Bieber (10-3) a permis un seul coup sûr - un double automatique d'Eric Sogard, pour entamer la septième. Son seul autre faux pas a été le but sur balles alloué à Vladimir Guerrero fils, en deuxième reprise.

Bieber a retiré 10 frappeurs au bâton, remportant une quatrième décision d'affilée. Il a aussi réussi un blanchissage le 19 mai, contre les Orioles de Baltimore.

Après avoir cogné un double, Francisco Lindor a volé le troisième but et il a marqué sur un ballon sacrifice d'Oscar Mercado. Ce dernier a produit 13 points en 10 matches.

Effectuant peut-être un dernier départ à Toronto, Marcus Stroman (6-11) a donné un point et cinq coups sûrs en sept manches. Il a retiré six frappeurs au bâton et a permis un but sur balles.