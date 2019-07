«C'est un match qu'on doit gagner» - Rémi Garde

« On doit rebondir. C'est le sport de haut niveau, c'est comme ça, a dit l'entraîneur-chef Rémi Garde. C'est un match qu'on doit gagner. Cela dit, on va affronter une équipe qui joue bien au foot, comme on a pu le voir au match aller. On doit les respecter, mais on joue à domicile et on doit obtenir le résultat»