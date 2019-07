Les Blue Jays désignent le voltigeur Dalton Pompey pour assignation

TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont désigné le voltigeur canadien Dalton Pompey pour assignation après avoir retiré son nom de la liste des joueurs blessés de 60 jours.

En mars dernier, quelques jours avant le début de la saison, Pompey a subi la troisième commotion cérébrale de sa carrière lorsqu'il s'est cogné la tête contre des bâtons qu'il avait placés sur le dessus de son casier pendant le camp d'entraînement.

Pompey affichait une moyenne au bâton de ,282 en 39 présences au bâton avant de subir sa plus récente commotion cérébrale.

Les Blue Jays ont choisi de désigner Pompey pour assignation plutôt que d'ajouter son nom à la formation de 25 joueurs. Ils pourront retourner Pompey dans les ligues mineures seulement s'ils le soumettent au ballottage et qu'il franchit ce processus sans être réclamé.

Âgé de 26 ans et originaire de Mississauga, non loin de Toronto, Pompey a participé à 64 matchs des ligues majeures depuis 2014. Il a obtenu 32 coups sûrs, trois circuits, dix points produits et a réussi dix vols de buts.

Pompey a participé à 14 matchs de rééducation, dont cinq au niveau AAA où il a frappé cinq coups sûrs, fait marquer trois points et a été retiré cinq fois au bâton.

«Il n'a pas eu beaucoup de présences au bâton pour jouer dans les ligues majeures, et nous devions prendre une décision, a expliqué le gérant Charlie Montoyo, mardi, avant le match contre les Indians de Cleveland. Ça n'aurait pas été juste de le rappeler.»

Après l'avoir côtoyé pour la première fois lors du calendrier préparatoire, Montoyo a vu que Pompey avait «les outils pour être bon».

«J'espère toujours le meilleur pour les joueurs, a noté Montoyo. Si quelqu'un le réclame, tant mieux pour lui, il ira dans les ligues majeures. Bien sûr que je lui souhaite le meilleur. C'est un joueur que j'aime depuis le début. S'il franchit le ballottage, tant mieux. Il aura des présences au bâton au niveau AAA et il pourrait être de retour ici.»