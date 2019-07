Woodruff pourrait être sur la touche durant six semaines

MILWAUKEE - Le lanceur vedette Brandon Woodruff pourrait rater jusqu'à six semaines d'activités en raison d'une élongation au muscle oblique gauche, a déclaré le gérant des Brewers de Milwaukee, Craig Counsell, lundi.

Le droitier a alloué quatre points en trois manches contre les Diamondbacks de l'Arizona, dimanche, avant de quitter la rencontre après avoir effectué deux lancers en quatrième.

Woodruff s'est soumis à un examen d'imagerie par résonnance magnétique et son nom a été placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours. Le releveur Burch Smith a été rappelé du niveau AAA pour prendre sa place dans la formation des Brewers.

Woodruff, qui montre un dossier de 11-3 avec une moyenne de points mérités de 3,75, s'est avéré le partant des Brewers le plus efficace depuis le début de la saison. L'équipe de Milwaukee revendique une fiche de 16-4 lorsqu'il amorce une partie.

Les 11 victoires de Woodruff le placent à égalité au deuxième rang de la Ligue nationale. Il mène les Brewers au chapitre des victoires, des manches lancées (117 et deux tiers) et des retraits sur des prises (136). Le lanceur a également maintenu une moyenne au bâton de ,267 avec quatre doubles et quatre points produits.

Les Brewers ont commencé la journée de lundi avec une fiche de 53-48 et ils accusent un retard de deux matchs derrière les Cubs de Chicago pour le premier échelon de la section Centrale de la Ligue nationale.