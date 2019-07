Ses succès aux Mondiaux:«Je n'avais pas d'hésitation» - Jennifer Abel

De son propre aveu, Abel était bien préparé et a su gérer la pression inhérente à cette compétition d’envergure.

« Je n’avais pas d’hésitation. Je savais ce que je voulais. Les préliminaires étaient très longs. On était 51 filles. Tout a bien été. »

Le repos sera de courte durée pour la Québécoise. À peine revenue de la Corée du Sud, elle repartira dans quelques jours en vue des Jeux panaméricains.

« C’est très intense. C’était le cas aussi, il y a quatre ans, donc, je sais à quoi m’attendre. Mais c’est sûr que ça ne laisse pas de place à du repos. »

À la suite de ses performances en Corée du Sud, Jennifer Abel compte désormais 10 médailles aux Championnats du monde, soit plus que la plongeur Alexandre Despatie et le nageur Ryan Cochrane qui en comptent huit.

« Je savais que j’étais la femme la plus médaillée du Canada, à égalité avec Alexandre et Ryan. De pouvoir dire que c’est moi la plus décorée, ça rend ma carrière encore plus complète. »

Outre les médailles proprement dites, les résultats en Corée du Sud avaient toute leur importance.

« La médaille avec Melissa (Citrini Beaulieu) était vraiment essentielle. Pas simplement pour la compétition, mais parce qu'il fallait une médaille pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. »