Calgary: accord de principe pour la construction d'un nouvel aréna

CALGARY — Le projet de construction d’un nouvel aréna à Calgary, pour remplacer le Saddledome, accélère avec la conclusion d’un accord de principe. La ville, les Flames et le Stampede, qui est propriétaire du terrain, ont accepté de créer un centre d’événements qui serait le domicile du club de la LNH.

Le coût du centre d’événements est estimé aux alentours de 550 M $. L'endroit proposé est au nord du Saddledome, qui a été inauguré en 1983. Si l'accord est approuvé, il pourrait y avoir une première pelletée de terre en 2021.

Le conseil municipal n'a pas encore ratifié l'entente, mais on s'attend à un vote la semaine prochaine.

On veut un centre à vocation sportive, artistique et événementielle, pouvant être divisé selon les besoins. Avec une capacité d'environ 20 000 places pour le sport, le nouveau bâtiment serait le cœur d'un plus grand quartier commercial et résidentiel revitalisé, à l'est du centre-ville.

« Notre principe de base est que les fonds publics doivent être dépensés dans l'intérêt public », a déclaré le maire Naheed Nenshi.

« Du moment que ce qui est présenté répond à ces critères et principes, je pense que nous pourrons avoir une très bonne conversation avec le public afin de déterminer si le public pense que cela fait du sens. »

Les négociations entre la ville et les Flames ont été rompues en 2017 lorsque le président de Calgary Sports and Entertainment Corporation, Ken King, a qualifié les discussions de « spectaculairement improductives ».

Vers la fin de 2018, la ville a repris les discussions avec ce groupe, qui détient également les Hitmen de la Ligue de l'Ouest, les Stampeders de la Ligue canadienne de football et les Roughnecks de la NLL.

Avant la rupture des pourparlers, le groupe de King avait proposé d'investir 275 M $ dans un aréna coûtant 500 M $ et avait déclaré que la ville devrait mobiliser les 225 M $ restants au moyen d'une taxe de revitalisation communautaire (TRC). Une TRC permet à la ville de détourner les taxes foncières des nouveaux projets qui seraient théoriquement générés par un nouvel aréna et qui les paieraient.

La ville avait proposé de diviser en trois parties le coût d’un aréna de 555 M $, la ville et les Flames payant chacun 185 millions de dollars et le dernier tiers provenant d’une surtaxe sur les billets.