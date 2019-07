L’Impact dérape!

Comme on s’y attendait tous après des mois d’adversité chez l’Impact de Montréal, l’équipe a étiré l’élastique à un tel point qu’il a fini par briser.

Ce qui est le plus dérangeant dans tout cela, c’est qu’il était prévisible de voir venir ce dénouement. D’autres équipes ont rapidement bougé pour s’améliorer durant cette fenêtre des transferts, mais pas l’Impact. Aucun ajout n’a été fait dans les deux premières semaines du mercato et soudainement, le club est à la dérive.

Dur retour sur terre

Ceux qui regardent le club de près reconnaissaient que le début de saison canon du club camouflait de sérieux problèmes. L’équipe était loin d’être dominante ou même, intéressante sur le terrain, mais un opportunisme hors-norme leur a permis d’accumuler plusieurs points.

Voici un élément de preuve : pendant plusieurs semaines, l’Impact avait marqué 10 buts de moins qu’il en avait concédés, mais continuait de demeurer au sommet du classement.

Éventuellement, l’Impact est revenu sur terre et le réveil est brutal. Le club n’a plus de repère, même en défensive, un aspect de son jeu qui était plutôt fiable en début de saison.

L’Impact a perdu son identité, même la contre-attaque qui a souvent été l’arme favorite des Montréalais est inexistante.

Absence de Piatti

Sans Piatti, perdu en tout début de saison, le club aurait dû avoir, dans le collimateur, un joueur de bon calibre prêt à le remplacer dès l’ouverture du marché. Les amateurs le criaient sur tous les toits, mais en vain.

Le nouveau venu Lassi Lappalainen s’est joint au groupe à l’entraînement lundi, mais n’a toujours pas ses papiers de travail et pourrait ne pas pouvoir jouer cette semaine.

Des joueurs qui sont récemment arrivés ont aussi de la difficulté à s’adapter. Harry Novillo a vu son contrat être résilié par le club et Omar Browne est devenu le nouveau souffre-douleur de l’entraineur Rémi Garde. Il brillait d’ailleurs par son absence à l’entraînement, lundi matin. C’est très curieux tout cela.

Communication difficile?

Des joueurs hispanophones ont déjà dit publiquement que la communication avec Garde était déficiente. Est-ce le cas avec Browne? Pourtant, le Panaméen a déjà marqué trois buts avec l’Impact depuis son arrivée. Mais pour une raison inconnue, Garde ne l’utilise presque plus dans son 11 partant.

Garde peut demander du renfort, mais il n’est pas blanc comme neige dans cette histoire. Novillo était son homme. Plus de 600 000$ ont été jetés à l’eau et Dieu sait que Joey Saputo déteste faire des chèques de ce type pour simplement se débarrasser d’un joueur non performant.

Mis à part le mercato qui prend du temps à se mettre en marche à Montréal, l’Impact a plusieurs dossiers en suspens. Le club n’a toujours pas de directeur sportif, le contrat de Rémi Garde n’est toujours pas réglé et plusieurs joueurs sont en attente de renégociations.

L’un d’eux, Samuel Piette avait exprimé le désir de régler son histoire de contrat le plus rapidement possible. Pour l’instant, rien n’est réglé.

Et Nacho…

Le dossier Nacho n’est toujours pas clair. Il subit rechute après rechute, mais les médecins n’y trouvent rien. Combien de fois a-t-on pratiquement annoncé le retour de Nacho pour le prochain match, pour finalement devoir se raviser plus tard dans la semaine ?

On n’écarte pas la possibilité de revoir Piatti en uniforme mercredi contre York, mais dans quel état, lui qui a raté pratiquement toute la semaine d’entraînement la semaine dernière. Au moins lundi, il a fait les 50 minutes avec le reste du groupe.

Les distractions sont donc multiples chez l’Impact qui peine à compétitionner contre les pires équipes de la MLS.

Mercredi, en championnat canadien l’Impact jouera sa vie dans ce tournoi. Une élimination face à un club de la CPL pourrait faire sauter la marmite pour de bon.

Connaissant la patience de Joey Saputo, il doit déjà se demander quel électrochoc il pourrait déployer pour susciter une réaction positive de son groupe.