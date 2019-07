«Nous sommes à prendre au sérieux» -Khari Jones

«Je ne pense pas que ça va nous jouer de tour. Je pense qu'au contraire, ça nous permettra de reprendre le tout avec une concentration maximale contre un autre adversaire de section. Nous ne voulons plus perdre contre l'Est d'ici la fin du calendrier. Et puis, ça donne une semaine de plus à DeVier (Posey) et une semaine de plus à B.J. (Cunningham).»