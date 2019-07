Cooperstown: la journée de Rivera, Smith, Mussina, Halladay, Martinez et Baines

COOPERSTOWN, N.Y. — Une grande foule a commencé à s'attrouper en vue des intronisations de dimanche, au Temple de la renommée du baseball.

Les releveurs Mariano Rivera et Lee Smith, le partant Mike Mussina, le regretté Roy Halladay et les frappeurs de choix Edgar Martinez et Harold Baines feront leur entrée à Cooperstown.

On prévoit qu'environ 50 000 personnes assisteront à la cérémonie à compter de 13h30, en dépit du temps très chaud et humide.

Rivera est le premier joueur de l'histoire à être une sélection unanime.

Ses anciens coéquipiers des Yankees Derek Jeter et Alex Rodriguez devraient être parmi l'assistance.