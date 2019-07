Impact de Montréal: «Ça va prendre des renforts au plus vite»

«Le Crew est l'une des pires équipes de la MLS. Ce match aurait pu se solder par la marque de 5-1. Il y a des manques à combler à Montréal. L'impact est unidimensionnel. On tire sur l'élastique. On attend que ça brise. Année après année, c'est la même chose. On doit dépenser ce qu'il faut en frais de transferts... L'équipe va devoir dépenser quelques millions $ pour des joueurs qui vont faire une différence dès le début du match. Ça va prendre des renforts. Il n'y a pas de puissance à l'offensive. [...] En plus, les joueurs sont très indisciplinés. L'histoire se répète pour l'Impact.»