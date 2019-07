L'Impact subit une quatrième défaite d'affilée

L'Impact de Montréal a subi une quatrième défaite consécutive, s'inclinant 2-1 face au Crew de Columbus au stade MAPFRE samedi soir.

C'est la première fois depuis le 26 mai 2018 que les joueurs de Rémi Garde perdent quatre matchs d'affilée. Malgré tout, la formation montréalaise est temporairement demeurée en cinquième place dans l'Association Est puisque le Toronto FC s'est incliné devant ses partisans, 3-1, contre le Dynamo de Houston.

Josh Williams et David Accam ont marqué les buts du Crew (6-14-3), qui ont signé une première victoire depuis le 8 mai et mis fin à une séquence de dix matchs sans victoire.

Le défenseur Zakaria Diallo, avec son 3e de la saison, a réussi l'unique filet de la formation montréalaise, pendant les temps d'arrêt de la première mi-temps.

Par une soirée chaude, qui a nécessité des pauses de réhydratation, l'Impact (9-11-3) a dû jouer avec seulement dix joueurs à compter de la 55e minute de jeu à la suite d'un carton rouge présenté à Bacary Sagna.

L'Impact jouera son prochain match mercredi prochain alors qu'il accueillera le York9 FC dans le duel retour de la troisième ronde du Championnat canadien. Le 10 juillet dernier, les deux formations avaient fait match nul 2-2 grâce à un but de Saphir Taïder, sur un penalty, pendant les temps d'arrêt de la deuxième mi-temps. Trois jours plus tard, l'Impact reprendra les activités en MLS en affrontant l'Union de Philadelphie, meneur dans l'Association Est, au stade Saputo.

Sommaire du match

Seconde demie

77e minute : Gyasi Zardes se retrouve fin seul devant Evan Bush, mais tire au-dessus de la cible. Une occasion en or ratée!

55e minute : En tentant d'empêcher un joueur du Crew de s'échapper seul avec le ballon, Bacary Sagna pose sa main sur le haut de son corps. Ce dernier tombe au sol... L'arbitre décerne un carton rouge au défenseur montréalais, qui n'en revient pas.

46e minute : But du Crew - La deuxième moitié du match est tout juste commencée que David Accam marque le second but des siens.

Première demie

45e minute : But de l'Impact - Un corner est redirigé de la tête par Zakaria Diallo.

15e minute : Gyasi Zardes glisse sur le gazon pour frapper le ballon du bout du pied en direction d'Evan Bush, qui ferme la porte.

6e minute : But du Crew - Le défenseur du Crew, Josh Williams, se retrouve seul dans la surface pour marquer son deuxième but de la saison grâce à un coup franc.

3e minute : La vedette du Crew, Gyasi Zardes, veut surprendre Evan Bush en fonçant vers lui, mais le gardien effectue une belle sortie pour dégager le ballon.