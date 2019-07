L'Impact visite le Columbus Crew SC samedi soir

L'Impact de Montréal visera à mettre un terme à une séquence sans victoire, ce samedi à 19h30 au MAPFRE Stadium, alors que le groupe de Rémi Garde affrontera le Columbus Crew SC.

Un groupe plus garni, plus énergique

L'effectif montréalais, qui pourrait établir un record du club en MLS pour le plus grand nombre de victoires sur la route en une saison, s'est regarni avec le retour des joueurs partis en équipe nationale. Avec plus de joueurs à la disposition de Garde, la compétition et l'intensité ont augmenté à l'entraînement cette semaine, un bon signe en préparation à ce match important contre le Crew.

Faire mentir l'historique

Depuis son entrée en MLS, l'Impact a joué 10 matchs dans la capitale ohioaine, récoltant une victoire et deux matchs nuls. L'attaquant Anthony Jackson-Hamel a marqué deux buts en deux matchs contre le Crew, alors que le Joueur désigné Saphir Taïder a marqué un but et ajouté trois passes décisives en trois rencontres face au Black and Gold.

Un adversaire qui se cherche

Les troupes de l'entraîneur-chef Caleb Porter traversent eux aussi des moments difficiles, n'ayant amassé qu'un seul point en six matchs MLS. Plusieurs joueurs seront absents sur blessure, notamment le Joueur désigné Federico Higuain, les défenseurs Gaston Sauro, Josh Williams et Milton Valenzuela, alors que Jonathan Mensah est un cas douteux. L'attaquant international américain Gyasi Zardes, de son côté, est de retour après avoir participé à la Gold Cup de la Concacaf.

Prochains matchs

L'Impact jouera deux matchs à domicile en quatre jours à compter du mercredi 24 juillet, à commencer par le match retour du quart de finale du Championnat canadien. Ensuite, le samedi 27 juillet à 20h, le meneur de l'Association Est, le Philadelphia Union, sera le visiteur au Stade Saputo.