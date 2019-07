Face au Crew, une belle chance de relance pour l'Impact

Un plaisir renouvelé

Le duel de samedi fournira une autre occasion au gardien Evan Bush de jouer un match dans son État natal. Originaire du canton de Concord, à un peu plus de deux heures de Columbus et à 35 minutes de Cleveland, Bush tentera de procurer à l'Impact une première victoire au MAPFRE Stadium depuis le 6 juin 2015, et une deuxième à sa 11e sortie à Columbus.

Malgré le dossier peu étincelant de l'Impact, Bush apprécie ses visites dans le château fort du Crew. Peut-être davantage aujourd'hui, a-t-il d'ailleurs admis jeudi matin.

« C'est agréable, bien sûr, d'avoir la famille et les amis dans les estrades. Au début, c'était davantage une distraction parce qu'il vous faut voir tout le monde. La veille du match, ce n'est pas si mal, mais le matin, des gens espèrent vous voir à l'hôtel, et je ne gérais pas ça très bien. Aujourd'hui, les gens connaissent ma routine, ils savent quand je suis disponible et quand je ne le suis pas », a précisé Bush.

Par ailleurs, pour le gardien de l'Impact, un duel contre Columbus signifie des retrouvailles avec Caleb Porter. Ce dernier l'a dirigé avec les Zips d'Akron, au niveau universitaire.

« Lorsque c'est le moment d'être sur le terrain, oui, c'est fantastique. C'est merveilleux de jouer devant tous ces gens, surtout maintenant que celui qui m'a dirigé à l'université est l'entraîneur-chef là-bas. Je compte des amis au sein du personnel d'entraîneurs, et j'ai des amis dans l'équipe. C'est toujours un peu plus excitant, et il y a toujours quelque chose de spécial lorsque l'on peut renouer ces vieilles relations. »