Neymar avec le PSG:«Une catastrophe sans précédent» -Vincent Duluc, L'Équipe

Blessé plus souvent qu’à son tour, Neymar n’a jamais pu se justifier en Ligue des champions avec le PSG. Cela dit, le journaliste français pense que le club français cherche, lui aussi, à se départir de Neymar.

« Je trouve qu’il y a une volonté un peu souterraine du PSG de se débarrasser de Neymar. D’une part, le retour sur l’investissement a été insuffisant. D’autre part, la pression financière est très forte depuis que le PSG a recruté Kylian Mbappé (champion de la Coupe du monde avec la France en 2018), mais au-delà de ça, l’image de Neymar s’est vraiment dégradée à la fin de la saison.

« La gifle qu’il a mise à un supporter du club de Rennes le soir de la Coupe de France et, surtout, son affaire de viol au Brésil… On sent la volonté du PSG de sortir par la grande porte, alors qu’il s’agit d’une catastrophe industrielle sans précédent. »

