Chris Sale l'emporte enfin à Boston et blanchit les Blue Jays 

BOSTON - Chris Sale et deux releveurs ont limité les Blue Jays de Toronto à deux coups sûrs, jeudi, dans une victoire de 5-0 des Red Sox de Boston.

Le gaucher a retiré 12 frappeurs sur des prises en six manches de travail pour remporter une première victoire cette saison au Fenway Park.

Sale (4-9) a alloué les deux coups sûrs des Jays en plus de deux buts sur balles pour signer une première victoire en plus d'un mois et sa première à domicile depuis le 11 juillet 2018.

« C'est bien de le voir gagner un match ici, à la maison — pour ce que ça signifie, a mentionné le gérant des Red Sox, Alex Cora. Mais de la façon dont il a remporté ce match, c'est ce qui est le plus satisfaisant. »

Il s'agissait de son 11e match de la saison avec 10 retraits au bâton ou plus. Le lanceur vedette, qui a alloué cinq points lors de ses trois derniers départs pour la première fois de sa carrière, avait maintenu une moyenne de points mérités de 7,89 lors de ses trois dernières présences au monticule face aux Blue Jays cette saison.

« J'ai connu évidemment les trois pires matchs de ma carrière », a reconnu Sale.

Une douzaine de ses coéquipiers l'ont accompagné lors de sa séance d'entraînement mardi, soit pour l'aider à repérer quelques faiblesses ou tout simplement pour lui montrer leur support.

« Que je sois dans une bonne ou une moins bonne séquence, je ne suis pas seul », a-t-il ajouté.

Rafael Devers a frappé un circuit de trois points aux dépens de Thomas Pannone (2-4), qui n'avait rien donné avant le double de Sam Travis et le simple d'un point de Sandy Leon en cinquième, alors que les vainqueurs ont inscrit quatre points.

Ce mois-ci, Devers a cogné sept longues balles et il a amassé 23 points produits en 13 rencontres, présentant un dossier de ,397 au bâton.

Marcus Walden a lancé deux manches sans rien accorder pour les Red Sox. Darwinzon Hernandez a obtenu deux retraits sur des prises pour mettre fin au match en neuvième.

« On a remarqué rapidement dans le match que Chris était en selle et nous n'avions pas le droit à l'erreur, a souligné le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. (Pannone) nous a donné une chance. »

Betts, qui a frappé un coup de canon en septième manche, a récolté un point produit pour un 13e match d'affilée, égalant le record de Ted Williams.