LPGA: les Américaines ont les devants au tournoi par équipe

MIDLAND, Michigan - Morgan Pressel et Paula Creamer ont remis une carte combinée de 64, six coups sous la normale, jeudi, lors de la deuxième ronde disputée sous la formule deux balles, meilleure balle pour partager le sommet du classement de l'Invitation Dow Great Lakes Bay, qui en est à sa première édition.

La Nord-Irlandaise Stephanie Meadowand et l'Italienne Giulia Molinaro ont joué 61, tandis que les Françaises Céline Boutier et Karine Icher ont remis une carte de 62 pour rejoindre Pressel et Creamer à 130, soit 10 coups sous la normale.

Les Canadiennes Brooke Henderson et Alena Sharp, meneuses à l'issue de la première ronde, jouée en coups alternés, ont remis une carte de 66 pour se retrouver à un coup des meneuses.

Kim Kaufman et Kris Tamulis (62), Tiffany Chan et Peiyun Chien (62), Pajaree Anannarukarn et Pannarat Thanapolboonyaras (63), Mirim Lee et Amy Yang (64), ainsi que Cydney Clanton et Jasmine Suwannapura (64) se trouvent toutes à égalité avec le tandem canadien.

L'Albertaine Jaclyn Lee et sa partenaire néo-zélandaise Robyn Choi ont glissé de la troisième à une égalité en 23e place à moins-5 avec une carte de 68.

Malgré de belles performances jeudi, la Québécoise Anne-Catherine Tanguay et sa coéquipière allemande Sophia Popov , ainsi que l'Ontarienne Brittany Marchand et sa partenaire, l'Équatorienne Daniela Darquea, ont raté la qualification, établie à moins-4. Tanguay et Popov ont joué 66 pour se retrouver à 139. Marchand et Darquea ont remis une carte de 65 pour conclure à 140, soit la normale.