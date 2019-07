Beterbiev affrontera Gvozdyk en combat d'unification le 18 octobre

MOSCOU - Artur Beterbiev affrontera l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk en combat d'unification des titres des poids lourds légers.

La Fédération russe de boxe, qui organise des combats professionnels, a indiqué que Beterbiev, le champion de l'IBF, affrontera Gvozdyk, le champion du WBC, le 18 octobre quelque part aux États-Unis.

Beterbiev a vaincu Enrico K?lling pour la ceinture de l'IBF en 2017 et défendu avec succès son titre en passant le K.-O. à Callum Johnson et Radivoje Kaladzic. Il présente une fiche de 14-0 et n'a jamais laissé la décision aux juges.

Gvozdyk, qui affiche un dossier de 17-0, a disposé d'Adonis Stevenson l'an dernier. Il a depuis défendu son titre en mars contre Doudou Ngumbu, après qu'il se soit blessé à une jambe pendant le combat.