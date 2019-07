«Pumpsie» Green, le premier Noir à jouer pour les Red Sox, est décédé

Joueur rapide doté de peu de puissance au bâton, Green a en quelque sorte mis fin à la ségrégation au baseball lorsqu'il a été dépêché sur le terrain à titre de coureur suppléant pour Vic Wertz lors d'un match contre les White Sox de Chicago le 21 juillet 1959, plus de 12 ans après le premier match de Jackie Robinson avec les Dodgers de Brooklyn.

Green a rejoint les Red Sox lors d'un long voyage à l'étranger et il avait participé à neuf rencontres avant de prendre part à un premier match au Fenway Park.

Cette année, dans une entrevue accordée au réseau NESN, qui diffuse les matchs des Red Sox à la télévision, Green a dit se souvenir avoir reçu une ovation debout lorsqu'il s'est présenté au bâton à titre de premier frappeur de l'alignement.

« C'était réconfortant et stressant », a-t-il déclaré à des journalistes, en 1997, lorsqu'il est retourné à Boston pour participer aux cérémonies marquant le 50e anniversaire des débuts de Robinson.

« Mais j'ai été chanceux: j'ai cogné un triple sur la clôture du champ centre gauche. »

Green ne possédait pas un talent aussi impressionnant que Robinson, ou Larry Doby, une vedette qui a été le premier Noir à jouer dans la Ligue américaine (avec les Indians de Cleveland), quelque trois mois après Robinson. Le joueur d'avant-champ des Red Sox s'est taillé un poste dans les Ligues majeures à titre de réserviste. Green a joué plus de 88 matchs lors d'une saison une seule fois, n'a jamais cogné plus de six circuits et n'a jamais affiché une moyenne au bâton supérieure à ,278.

Green a passé quatre ans avec les Red Sox avant clore sa carrière de cinq saisons avec les Mets de New York. Au total, il a affiché une moyenne au bâton de ,246, avec 13 circuits et 74 points produits.

Mais sa première présence dans un uniforme des Red Sox a mis fin à l'un des chapitres les plus désolants du baseball, et le fait qu'il a fallu autant de temps aux Red Sox a laissé une tache sur l'organisation qu'elle essaie encore d'effacer.

Quelques jours après le rappel de Green, les Red Sox ont ajouté Earl Wilson, un lanceur noir. Selon Green, il existait un quota informel qui obligeait les équipes à compter sur un nombre pair de joueurs oirs car ils pourraient loger ensemble à l'étranger.

Il y avait peu de Noirs dans le vestiaire, dans les bureaux ou dans les gradins à Boston, a relaté Green, en 1997.

« La plupart du temps, il n'y avait que moi, a-t-il confié. C'était presque une bizarrerie lorsque vous voyiez un Noir marcher autour des estrades. »

Contrairement à Robinson, Green a dit n'avoir jamais reçu de menaces de mort.

« C'étaient surtout des insultes. Mais vous pouvez en recevoir dans n'importe quel stade, à n'importe quel moment. J'avais appris à ne pas les entendre. »