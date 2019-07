«Trop difficile à gérer, les billets de saison» - Ray Lalonde

« On consomme le sport différemment. On est encore partisan de nos équipes, on appuie nos organisations, on achète des produits dérivés, on les aime autant qu’avant, mais on est moins présent parce que l’on a de nombreux choix. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à tous les matchs. »

Il fut une époque où une compagnie détenant des billets de saison du Canadien de Montréal n'aurait jamais songé se départir de ses billets de saison. Et pourtant...