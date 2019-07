Mélodie Daoust, celle qui refusait de se faire dire «non»

Daoust a pris de l’expérience, elle est revenue l’année suivante avec Équipe Québec, ce qui a pavé la voie à sa sélection au sein de l’équipe nationale.

« Quand je regarde mon parcours, c’est ce qui a formé mon caractère. Si je n’avais pas eu ça, tous ses échecs, je ne serais pas la personne où la joueuse que je suis aujourd’hui. »

C’est en 2013 que Mélodie Daoust se fait dire « oui » par Équipe Canada.

« Les 25 dernières joueuses – sur 28 -, on devait passer à travers cette journée-là. On entrait dans l’aréna par une porte, tu rencontrais les entraîneurs, et tu sortais par une autre porte, tu montais dans ton auto et tu devais quitter. Mon entrevue était à 16 heures. Je vais m’en rappeler toute ma vie. C’est sûr que j’avais encore en pensée tous les « non » que j’avais eu d’Équipe Québec, mais j’étais confiante de ce que j’avais donné lors de l’année olympique.

« Je ne sais même pas comment je me suis rendue à l’aréna. J’étais tellement nerveuse. Je tremblais. Je n’avais aucune salive. Je suis rentrée dans l’aréna, je me suis assise sur la chaise. C’est Danielle Goyette qui est venue me chercher. Je l’ai suivie. J’avais déjà les larmes aux yeux. Je me disais que c’était le plus beau jour de ma vie ou mon pire cauchemar. Je me suis assise.

« Kevin Dineen – l’entraîneur-chef – était devant moi avec deux autres entraîneurs. Personne ne souriait. Je me suis dit que c’était la fin. Encore une fois j’allais encore me faire dire « non ».

« Kevin a commencé à dire que j’avais tout donné au camp, mais qu’on avait une bonne équipe cette année et que, malheureusement… on allait m’emmener à Sotchi!