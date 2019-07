Tour de France: la 11e étape à Evans, Alaphilippe toujours en jaune

TOULOUSE, France — Il y a un peu plus d'un an, Caleb Ewan avait été écarté du Tour de France à sa grande déception.

L'Australien âgé de 25 ans avait été contraint de regarder la course à la télévision, après avoir appris à la dernière minute que l'équipe Mitchelton-Scott avait choisi de miser son va-tout sur Adam Yates afin d'obtenir le maillot jaune. En conséquence il était demeuré chez lui.

Un an plus tard, Ewan a remporté le sprint final et enlevé les honneurs de la 11e étape du Tour de France, mercredi.

« J'étais prêt pour le Tour de France il y a trois ou quatre ans; j'ai toujours voulu participer aux compétitions les plus prestigieuses le plus tôt possible, a confié Ewan, dont la fille est née tout juste avant le départ de la Grande Boucle. On m'en a empêché, mais j'ai finalement obtenu ma chance. »

Ewan s'est joint à l'équipe Lotto-Soudal cette saison, à la place du vétéran Andre Greipel, et le jeune loup a été promu meneur de l'équipe cet été en France. Mais la pression était forte sur lui, même s'il avait remporté jusqu'ici 36 courses professionnelles.

Ewan a complété les 217,5 kilomètres de l'étape en trois heures, 51 minutes et 26 secondes, devançant par une roue au fil d'arrivée le sprinter Dylan Groenewegen — il a fallu la reprise vidéo pour confirmer son triomphe. Elia Viviani a pris la troisième place.