Les Sénateurs obtiennent Anisimov des Blackhawks

OTTAWA — Les Sénateurs d'Ottawa ont acquis l'attaquant Artem Anisimov des Blackhawks de Chicago, leur cédant en retour l'attaquant Zack Smith. La formation de l'Illinois a confirmé la transaction sur son site internet officiel, mardi.

Anisimov, qui est âgé de 31 ans, a marqué 15 buts et amassé 22 mentions d'assistance en 78 rencontres la saison dernière avec les Hawks.

Le hockeyeur de six pieds, quatre pouces et 198 livres a inscrit 163 buts et récolté 184 mentions d'aide en 703 rencontres en carrière dans la LNH avec les Rangers de New York, les Blue Jackets de Columbus et les Blackhawks. Il a également réussi huit buts et ajouté neuf mentions d'aide à sa fiche en 43 rencontres éliminatoires.

Anisimov a été sélectionné en deuxième ronde, 54e au total, par les Rangers lors du repêchage de la LNH en 2006.

Pour sa part, Smith a inscrit neuf buts et obtenu 19 passes en 70 parties avec les Sénateurs la saison dernière. L'attaquant âgé de 31 ans totalise 94 buts et 99 mentions d'assistance en 612 rencontres en carrière dans la LNH, toutes avec les Sénateurs. Le joueur de six pieds, deux pouces et 208 livres a aussi inscrit deux buts et engrangé sept passes en 45 matchs éliminatoires en carrière.

Smith a été choisi en troisième ronde, 79e au total, par les Sénateurs lors du repêchage de la LNH en 2008.

L'acquisition d'Anisimov permet aux Sénateurs de s'approcher davantage du plancher salarial, établit à 60,2 millions US en vue de la prochaine campagne.

Smith doit encore écouler deux années à son contrat qui lui rapporte en moyenne annuellement 3,25 millions $, tandis que l'entente d'Anisimov, qui arrivera à échéance après la saison 2020-21, lui permet d'empocher en moyenne 4,55 millions $, selon le site internet 'capfriendly.com'.

Anisimov devient immédiatement le deuxième attaquant le mieux rémunéré des Sénateurs derrière Bobby Ryan, dont le salaire accapare 7,25 millions $ sur la masse salariale de l'équipe.

En incluant les salaires combinés de 9,525 millions $ dus aux ailiers Marian Gaborik et Clarke MacArthur — tous deux blessés — en 2019-20, la masse salariale des Sénateurs est évaluée à 60,86 millions pour 2019-20. À cela, il faudra ajouter le salaire du joueur autonome avec compensation Colin White, toujours sans contrat.