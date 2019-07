Les Red Sox règlent le cas des Blue Jays en deux manches

BOSTON — La recrue Michael Chavis a claqué un grand chelem, Xander Bogaerts a placé trois balles en lieu sûr et Andrew Benintendi a produit trois points, lundi, menant les Red Sox de Boston à un gain de 10-8 contre les Blue Jays de Toronto.

Les Red Sox ont fait le tour de leur ordre des frappeurs en première manche, inscrivant cinq points contre le partant Trent Thornton (3-7). La formation de Boston a ensuite envoyé 10 joueurs au marbre en troisième, ajoutant cinq points à son total.

Rick Porcello (7-7) a donné quatre points et huit coups sûrs en six manches au monticule, retirant deux frappeurs sur des prises. Brandon Workman s'est occupé de la neuvième manche pour récolter un quatrième sauvetage cette saison.

Quatre des cinq premiers frappeurs ont placé la balle en lieu sûr aux dépens de Thornton avant que Chavis envoie un tir par-dessus le Monstre vert. Il s'agissait de son 16e coup de quatre buts de la saison et d'un premier grand chelem en carrière.

Thornton, qui avait blanchi ses adversaires pendant six manches à son dernier départ, a alloué cinq points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles pour les Blue Jays (35-60), qui ont perdu six de leurs huit dernières sorties.

Les Torontois ont marqué deux points en deuxième manche, grâce à un circuit de Billy McKinney, et ils ont croisé le marbre deux fois en troisième pour réduire l'écart à 5-4.

Rafael Devers a cependant cogné un simple de deux points en troisième manche et Bogaerts a ajouté un coup sûr bon pour un point. Benintendi a poussé ses deux coéquipiers à la plaque à la suite d'un double contre le Monstre vert.

En huitième manche, les visiteurs ont profité des largesses du releveur Ryan Brasier pour mettre du piquant dans la rencontre.

Après un retrait, Justin Smoak a frappé un double automatique dans la droite. Danny Jansen a produit un point grâce à un simple et McKinney l'a poussé au troisième coussin après avoir claqué un simple. Un sacrifice de Brandon Drury a porté la marque à 10-6.

Eric Sogard a surpris la défensive des Red Sox avec un amorti bon pour un simple et Devers a tenté de retirer McKinney au deuxième, mais son erreur a placé des coureurs aux extrémités. Matt Barnes s'est amené en relève à Brasier et il a permis un simple de deux points à Freddy Galvis avant d'étouffer la menace.