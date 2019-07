Trois revers de suite:«Ça ressemble à une mini-crise» - Vincent Destouches

L’impact de Montréal a subi un revers de 2-0 à domicile contre le Toronto FC, samedi, soit une troisième défaite d’affilée en MLS.

Il n’en fallait pas plus pour qu’observateurs et partisans se déchaînent dans leurs commentaires d’après-match. Quarante-huit heures plus tard, l’émotion étant retombée, où en est l’Impact? Ou plutôt, où en sera l’Impact dans un mois? Voire, dans six semaines?

C’est de cette façon que l’animateur Philippe Cantin a posé la question à l’analyste Vincent Destouches.