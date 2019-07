Kavis Reed congédié:«Bon débarras!» - Bruno Heppell

Quelles sont les réelles raisons pour lesquelles les Alouettes de Montréal ont congédié, dimanche, leur directeur général Kavis Reed?

Plus de 24 heures après le geste posé par l’organisation montréalaise, les observateurs ont plein de rumeurs et d’hypothèses à se mettre sous la dent, mais aucune certitude.

Lors de son point de presse, dimanche, le président de l’équipe Patrick Boivin a déclaré que Reed avait été congédié en raison « d’éléments de nature administrative » et qu’il ne pouvait « commenter plus en détail », car cela exposerait les Alouettes « au niveau légal ».

« Je ne veux pas faire le procès de Kavis Reed aujourd’hui, a noté l’analyste Bruno Heppell au micro de Philippe Cantin aux Amateurs de sports. On ne sait pas ce qui est arrivé. La réalité, par contre, c’est qu’il a de toute évidence fait quelque chose de grave. »

En taisant les véritables raisons du congédiement de leur ex-directeur général, les Alouettes ne font qu’attiser les rumeurs.

« S’il n’y avait pas de rumeurs, si on avait eu l’heure juste, on serait en train de commenter une information des Alouettes. Malheureusement, ils ne nous ont pas donné ce luxe-là. Ils ont probablement de très bonnes raisons de le faire, c’est ce qui me fait dire que ça doit être grave. »

Cela dit, l'analyste estime que le directeur général était incompétent et il estime que le renvoi était justifié.

« Bon débarras! Kavis Reed va passer à l'histoire comme le pire DG des Alouettes ».

Écoutez l'entrevue intégrale...