L’Impact doit commencer à faire du ménage

Maintenant que le dossier Nacho Piatti est réglé et que nous nous avons la certitude qu’il demeurera avec l’Impact, on comprend aussi que la formation montréalaise dispose de très peu de manœuvre sur sa masse salariale pour procéder à des ajouts.

Le mercato bat son plein sur la planète foot et les rumeurs concernant des acquisitions possibles chez l’Impact sont inexistantes ou à peu près.

Pour se donner de la place sous le plafond, il faudrait que l’Impact commence par se débarrasser des joueurs qui ne font plus partie des plans de l’équipe.

Trop souvent l’Impact a la mauvaise habitude d’attendre à la fin des contrats pour laisser partir un joueur, même si ce dernier sous-performe depuis des années. Rarement a-t-on vu l’Impact bouger pour se départir d’un joueur en plein cœur d’une saison dans le but de libérer une partie de masse salariale pour ensuite, procéder à des ajouts. C’est pourtant ce que font les grands clubs de soccer.

Plus complexe en MLS

En MLS, c’est un peu plus compliqué avec le plafond salarial, concept qui n’existe pas dans les autres ligues de la planète.

Malgré cela, l’Impact se doit de trouver des solutions à l’intérieur des règles pour laisser partir des joueurs qui gagnent trop cher et qui ne livrent pas la marchandise.

Des exemples

L’Impact a beaucoup d’argent investi sur des joueurs qui ne produisent pas à la hauteur de leurs salaires. Maxi Urruti, à plus d’un million de salaire, n’a qu’un seul but cette saison en tant qu’attaquant et c’était sur un penalty. C’est énormément d’argent pour un joueur unidimensionnel comme lui. Un million de dollars que l’Impact pourrait investir ailleurs.

Harry Novillo n’a lui aussi qu’un seul but depuis le début de la saison et ses frasques à l’extérieur du terrain n’ont pas plu à l’entraîneur Rémi Garde. Il touche 616 000$.

Victor Cabrera qui touche 300 000$ n’offre à peu près qu’une bonne performance sur trois et Rudy Camacho vient tout juste de recommencer à jouer mieux, lui qui empoche 749 000$.

Il sera probablement impossible de trouver preneur pour tous ces joueurs, mais si l’Impact accepte de payer une partie du salaire de ces joueurs dans le but de les voir quitter, il y aurait sûrement moyen de trouver des accords.

Ce sont malheureusement des contrats qui n’ont pas fonctionné à la faveur de l’Impact, mais ces joueurs pourraient assurément être utiles ailleurs. Il s’agit de faire une suffisamment alléchante à l’équipe preneuse, qu’elle soit en MLS ou probablement ailleurs dans le monde.

Personne n’aime faire des chèques à des joueurs qui quittent, assurément pas Joey Saputo, mais pour sauver cette saison et donner à ses hommes une chance de trouver au moins un joueur de qualité pour venir aider l’équipe immédiatement, il n’aura probablement pas le choix.

En espérant qu’avec l’arrivée de Walter Sabatini à la tête du programme sportif de Bologne et de l’Impact, des erreurs aussi grossières adviendront moins souvent. Mais pour l’instant, vaut mieux assumer les pertes et sauver la saison, car présentement le train de l’Impact semble se diriger directement dans le ravin.