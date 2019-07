Un cowboy québécois parmi les meilleurs au monde

Pascal Isabelle est un Montréalais qui exerce une profession peu commune, soit celle d’être un cowboy professionnel.

Pascal Isabelle a découvert les rodéos à l’âge de 16 ans lorsqu’il a assisté au Festival western de Saint-Tite. Après avoir suivi un cours à l’école de rodéo de cette municipalité, il a choisi de pratiquer la discipline du «bareback riding» qui consiste à tenir pendant huit secondes sans selle sur un cheval qui veut l’expulser de son dos.

Maintenant âgé de 26 ans, il pratique cette discipline de façon professionnelle depuis cinq ans et il en vit de façon exclusive depuis un an et demi. Il est classé 19e au monde.

Pour pouvoir percer au niveau mondial, le cowboy québécois a décidé de poursuivre sa carrière en allant vivre en Alberta où les occasions de pratiquer sa discipline à un haut niveau sont plus grandes qu’au Québec.