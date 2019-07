Les Devils ont obtenu l'approbation de Taylor Hall avant d'acquérir P.K. Subban

«Tu veux jouer pour la meilleure équipe possible, et ça fait neuf saisons que je joue dans la LNH et je n'ai gagné qu'un seul match éliminatoire. Tu veux faire partie d'une équipe qui n'aspire pas uniquement à participer aux séries éliminatoires, mais aussi à remporter la Coupe Stanley chaque année, car je sais qu'il ne me reste pas beaucoup d'années à passer dans cette ligue, ni d'occasions de gagner la Coupe Stanley. Je ne suis jamais passé près jusqu'ici. Je veux rattraper le temps perdu, mais en même temps je veux réfléchir et poser le bon geste (pour ma carrière).»