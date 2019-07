La Canadienne Gabriela Dabrowski s'incline en finale du double féminin

WIMBLEDON, Royaume-Uni — La Canadienne Gabriela Dabrowski est arrivée tout juste à court dans sa quête de remporter un titre au tournoi de Wimbledon.

Classées quatrièmes têtes de série, Dabrowski, d'Ottawa, et la Chinoise Xu Yifan ont perdu contre Hsieh Su-Wei et Barbora Strycova en finale du double féminin, dimanche.

Su-Wei et Strycova n'ont eu besoin que d'une heure et six minutes pour l'emporter en deux manches de 6-2, 6-4.

Il s'agissait d'une première apparition dans une finale de double féminin en Grand Chelem pour le duo composé de Dabrowski et Xu.

Âgée de 27 ans, la Canadienne a déjà gagné deux titres du Grand Chelem en double mixte.