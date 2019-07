GP de Grande-Bretagne : Lewis VI

Réglons tout de suite une chose : le Grand Prix de Grande-Bretagne a cloué le bec aux détracteurs de la F1. Mieux encore, c’est le troisième Grand Prix d’affilée qui nous tient en haleine du début à la fin. Cette dixième manche du calendrier aura été, sans conteste, la meilleure course de la saison et ce, à tous les chapitres.

Lewis Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas ont parti le bal en se livrant une superbe bataille, féroce mais propre, lors des premiers tours, donnant ainsi le ton à la course. Saluons au passage les dirigeants de l’écurie Mercedes qui ont permis ce spectacle, en se retenant d’imposer les déplorables consignes d’équipe. (Rappelez-vous de Sotchi l’année dernière…)

Puis, Verstappen et Leclerc, les deux acteurs principaux de la course précédente, ont repris les hostilités en se livrant une véritable guerre de tranchées. Leur rivalité remonte à l’époque du karting (voir l’extrait ci-contre https://www.youtube.com/watch?v=L42H4vkbHYc) et elle amène exactement ce dont la F1 a besoin : du spectacle, mais aussi un vent de renouveau. Elle préfigure aussi un changement de garde : Hamilton et Vettel, qui totalisent à eux seuls neuf championnats, ont respectivement 34 et 32 ans. (Verstappen et Leclerc ont tous deux 21 ans.)

Cela dit, on se demande bien quand s’arrêtera le règne de Lewis Hamilton, vainqueur pour la 6e fois de son Grand Prix national (un nouveau record) et largement favori pour remporter un 6e championnat des conducteurs. À un âge où s’amorce le déclin pour la plupart des pilotes de F1, Hamilton est au sommet de son art. Permettez-moi un cliché parce qu’il est incontournable : le temps semble bonifier Hamilton, comme les grands vins.

Le regain de Bottas, après une saison 2018 misérable, est d’ailleurs la meilleure chose qui pouvait arriver au quintuple champion du monde : en F1, doit-on le répéter, ton coéquipier est aussi ton adversaire numéro 1. Et les grands champions ont besoin d’adversaires capables de les tirer vers le haut. Fernando Alonso et Nico Rosberg ont joué ce rôle de catalyseur, forçant Hamilton à dépasser ses limites.

N’oublions pas qu’à Silverstone, dans les terres du Roi Lewis, c’est Bottas qui a été le plus rapide en qualifications. Hamilton est pourtant le recordman des poles positions et vous pouvez parier votre maison qu’il voulait partir premier devant ses fans. Cette « contre-performance » (tout est relatif) a fouetté Hamilton, tout comme la résistance de Bottas dans les premiers tours.

Le Britannique a ensuite profité de circonstances favorables mais il était gonflé à bloc et il n’est pas impossible de croire qu’il aurait néanmoins gagné cette course n’eût été de cette sortie opportune de la voiture de sécurité. Une chose est sûre : meilleur est son coéquipier, meilleur est Hamilton. C’est la marque des plus grands.

Vettel en perdition

Avant d’arriver chez Mercedes, en 2013, le prodige britannique avait connu une carrière en montagnes russes. Ses deux premières saisons (2007 et 2008) avaient été exceptionnelles, avec une trajectoire rappelant celle de Jacques Villeneuve : vice-champion la première année, champion l’année suivante. Et comme Villeneuve, les choses ont moins bien été ensuite, le Britannique touchant le fond en 2011 avec une saison minée par des problèmes personnels, aussi difficile en piste que hors-piste.

Chez Mercedes, Hamilton a côtoyé le regretté Niki Lauda, un personnage plus grand que nature, champion d’exception et véritable miraculé. De son propre aveu, Hamilton est devenu un autre homme au contact de Lauda. Pas seulement un meilleur pilote : un autre homme. Les résultats parlent d’eux-mêmes : quatre titres de champion au cours des six dernières saisons. CQFD.

Sebastian Vettel aurait grand besoin de ce genre de mentor, capable de le recadrer. Le quadruple champion du monde, qui dominait la F1 au début de la présente décennie comme Hamilton la domine aujourd’hui, semble incapable de trouver ses repères. Depuis son arrivée chez Ferrari, il multiplie les erreurs, au point d’être devenu son pire ennemi. Et l’émergence de son nouveau coéquipier, Charles Leclerc, le fait encore plus mal paraître cette saison.

À Montréal, ne l’oublions surtout pas, Vettel a craqué sous la pression d’Hamilton, qui le suivait comme son ombre. Lors de la course suivante, en Autriche, il a été invisible et à Silverstone, il s’est qualifié 6e, ce qui est indigne d’un pilote de cette stature, disposant de surcroît de la deuxième meilleure monture du plateau. Déjà là, cette contre-performance était inacceptable.

Puis, il y a eu cette énième gaffe en course, lorsqu’il a éperonné l’arrière de la voiture de Verstappen. Pathétique, il n’y a pas d’autre mot. Le seul élément positif dans tout ça, c’est qu’il a reconnu sa faute, ce qui n’est pas dans ses habitudes.

Disons-le, Vettel ne mérite plus le statut de premier pilote chez Ferrari. Tous les efforts devraient être canalisés sur Charles Leclerc, qui ne concède que trois petits points à son soi-disant chef de file mais le domine de la tête et des épaules depuis le début de la saison. Et si la Scuderia veut s’entêter à garder Vettel l’an prochain, elle doit absolument lui trouver un Niki Lauda.

J’ai beau chercher, je ne vois pas qui, parmi les anciens champions de F1, pourrait avoir un tel ascendant sur un champion en perdition. Des suggestions ?