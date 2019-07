Le Sud-Africain Daryl Impey remporte la neuvième du Tour de France

BRIOUDE, France — Le Sud-Africain Daryl Impey est sorti victorieux de la neuvième étape du Tour de France, dimanche, par une journée où les aspirants au titre étaient bien heureux de se la couler un peu plus douce lors de leur randonnée sur le tracé vallonné des montagnes du Massif central.

Impey a pointé le doigt vers le drapeau sud-africain imprimé sur son maillot au moment où il traversait la ligne d'arrivée dans la municipalité rurale de Briourde, devant le Belge Tiesj Benoot au terme d'un sprint à deux hommes.

Impey et Benoot faisaient partie d'un groupe de 14 cyclistes qui se sont éloignés du reste du peloton peu de temps après le début de l'étape dans la ville minière de Saint-Étienne. Puisque aucun de ces cyclistes ne faisait partie des plus sérieux aspirants, Julian Alaphilippe, le détenteur du maillot jaune, et ses principaux rivaux les ont laissés s'échapper.

Pour Impey, il s'agit d'une première victoire d'étape en sept participations au Tour de France. Il a aussi détenu le maillot jaune du leader pendant deux jours, en 2013.