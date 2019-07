Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne

SILVERSTONE, Royaume-Uni — Pour la sixième fois de sa carrière, un record, le Britannique Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, dimanche sur le circuit de Silverstone.

Devant ses partisans, et profitant de la présence de la voiture de sécurité, le pilote Mercedes a réussi à se faufiler devant son coéquipier Valtteri Bottas lors du 20e des 52 tours de la course après être passé par les puits pour changer de pneus.

Lors du quatrième tour, Hamilton avait réussi à doubler Bottas sans toutefois parvenir à maintenir sa position.

Une fois en tête de la course, Hamilton a évité de retourner aux puits et conservé ses gommes dures, pendant que Bottas roulait sur des pneus plus tendres. Malgré cela, le champion du monde a réalisé un chrono record lors du dernier tour de piste.

Après être parti de la position de tête, Bottas a terminé au deuxième rang et Charles Leclerc, sur Ferrari, s'est classé troisième.

Le Québécois Lance Stroll, dans son bolide Racing Point, a pris le 13e rang.

En devançant Bottas par presque 25 secondes, Hamilton a porté à 39 points son avance sur le Finlandais au classement général des pilotes. Il a aussi devancé Jim Clark et Alain Prost pour le plus grand nombre de triomphes au Grand Prix de Grande-Bretagne.