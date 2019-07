Vernon Adams a battu le Rouge et Noir au sol et dans les airs

Vernon Adams fils n'avait certes pas connu un match exceptionnel la semaine dernière lors de la première victoire de la saison des Alouettes de Montréal. Mais samedi à Ottwa, c'était autre chose.

Adams a été partie prenante des quatre touchés des Alouettes (2-2) qui ont vaincu le Rouge et Noir 36-19. Deux passes de touché, deux touchés inscrits à la suite de courses au sol et plus de 300 verges de gains aériens.

« C'est simplement la pratique. Les répétitions lors des séances d'entraînement, c'est certain que c'est différent, mais lorsque tu réussis bien ces jeux-là lors des entraînements, tu deviens plus confortable de semaine en semaine, a déclaré Adams. Je suis simplement ici pour aider l'équipe à s'améliorer, que je sois quart substitut ou partant. Je veux simplement être un gars d'équipe et gagner des matchs. »

Un autre qui a connu un fort match est le receveur de passes Quan Bray. Ce dernier a inscrit le premier touché de sa carrière avec 5 attrapés et 134 verges.

« Nous savions qu'ils allaient nous donner du fil à retordre et nous savions comment faire face à cette situation, a dit Bray. Nous avons imposé notre rythme. Nous devions nous présenter et réaliser les bons jeux et c'est ce que nous avons fait. »

Ce que l'on admettait de l'autre côté du terrain.

« Ils ont été meilleurs que nous et ils ont effectué les jeux clés lorsqu'ils en avaient besoin, a déclaré l'entraîneur du Rouge et Nor Rick Campbell. Je ne questionne par l'éthique de travail de mes joueurs ou leur désir de gagner, mais nous devons être capables d'effectuer les bons jeux aux bons moments et de cesser de faire de mauvais jeux. »

« Nous avons les éléments pour avoir une bonne équipe, mais c'est frustrant lorsque tu commets des erreurs évidentes. Je vais donner du crédit aux Alouettes. J'aime penser que lorsque nous gagnons un match, nous sommes les responsables, mais je vaisleur donner du crédit et je comprends que nous avons besoin de mieux jouer. »