L'Impact s'incline 2-0 contre le Toronto FC... sous la pluie battante

Une blessure à Samuel Piette, un match interrompu à cause des orages, un partie de la rencontre disputée sous une pluie battante… et un revers de 2-0 face au Toronto FC. En définitive, ce ne fut vraiment pas la soirée de l’Impact de Montréal et de ses 19 619 amateurs.

À bien des égards, c’est la blessure de Piette survenue un peu avant la 60e minute de jeu qui a fait basculer la rencontre en faveur des visiteurs qui ont frappé quelques instants plus tard par l’entremise d'Alejandro Pozuelo dont il s'agissait de son 8e but de la saison, à la 61e.

Les deux équipes sont retournées aux vestiaires en raison d’un orage, histoire de revenir sur la pelouse 25 minutes plus tard. Si le risque d’éclairs semblait disparu, les joueurs ont joué le reste du match sous la pluie... très souvent plus près du déluge.

Meilleurs moments

C'est à ce moment que l'Impact a connu ses meilleurs moments. Anthony Jackson-Hamel s'est vu offrir une occasion en or d'égaler le score à la 72e minute, mais le gardien Quentin Westberg a réalisé l'arrêt par excellence de la rencontre en plongeant à sa gauche. L'Impact a continué de rôder autour du filet adverse pendant les dix minutes suivantes sans succès.

Par ailleurs, Bush, d'abord, puis le défenseur Jukka Raitala ont gardé leur formation dans le match à la 86e minute en bloquant coup sur coup des tirs de Justin Morrow, puis de Tsubasa Endoh. Bush a réalisé un autre arrêt-clé deux minutes plus tard contre Jozy Altidore.

Malgré six minutes de temps ajouté, l'Impact (9-10-3) n'a pas été capable de marquer le but qui lui aurait permis d'égaler le score. En fait, c'est le Toronto FC (7-8-5) qui a touché la cible, sur un coup franc de Jozy Altidore, son 6e de la saison.

L'Impact disputera son prochain match samedi prochain, à l'étranger, face au Crew de Columbus, une formation enlisée au bas du classement de l'Association Est et qui aura joué trois jours plus tôt à Chicago.