Randal Grichuk mène les Blue Jays à la victoire

NEW YORK - Le voltigeur de centre Randal Grichuk a effectué un bel attrapé avec les buts remplis et il a claqué un simple de deux points pour permettre aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Yankees de New York 2-1, samedi soir.

Les Yankees (58-32), qui n'ont pas été blanchis en plus d'un an, ont marqué leur seul point après deux retraits en neuvième manche. Aaron Judge a réussi un simple qui a échappé au joueur de troisième but Brandon Drury.

Avec des coureurs aux extrémités, Luke Voit a figé sur une troisième prise de Daniel Hudson pour mettre fin à la rencontre. Hudson a inscrit son deuxième sauvetage de la campagne.

Joe Biagini (3-1) a obtenu un retrait et il a donné un coup sûr et un but sur balles pour ajouter la victoire à sa fiche. Le partant des Blue Jays, Clayton Richard, a quitté la partie après deux manches en raison d'une blessure. Cinq releveurs ont limité les dégâts.

Le simple de Grichuk est survenu en sixième manche après que les Blue Jays (35-58) eurent placé deux coureurs sur les sentiers aux dépens du partant J.A. Happ (7-5). Adam Ottavino s'est amené en relève et il a retiré sur des prises Vladimir Guerrero fils, mais un double vol a mis la table pour le coup sûr de Grichuk.

Biagini s'est amené en relève après deux retraits en cinquième manche. Il a permis un simple à Judge et un but sur balles à Voit pour remplir les coussins. Gary Sanchez a frappé une flèche au centre, mais Grichuk a plongé pour sauver les meubles.

Les Blue Jays ont placé huit balles en lieu sûr et Grichuk est le seul joueur des Torontois à l'avoir fait à deux reprises.

Happ, qui a concédé plusieurs circuits à sa première saison complète avec les Yankees, n'a pas accordé une longue balle dans un deuxième départ de suite.

La troupe new-yorkaise a inscrit au moins un point dans un 172e match de suite, ce qui représente la cinquième plus longue séquence des Majeures depuis 1900. Il faut remonter au 30 juin 2018, contre les Red Sox de Boston, pour noter la dernière fois qu'elle a été blanchie.

Le record de l'ère moderne est de 308 parties, établi de 1931 à 1933 par les Yankees de Babe Ruth et Lou Gehrig.