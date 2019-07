Les Alouettes battent le Rouge et Noir 36-19

La victoire émotive contre les Tiger-Cats de Hamilton lors du dernier match de Luc Brodeur-Jourdain a-t-elle été le déclic tant recherché par les Alouettes de Montréal? Une chose est sûre, ce n’était pas un accident de parcours.

Vernon Adams fils a lancé deux passes de touché en plus d’en inscrire deux lors de courses au sol, samedi, menant les Alouettes à une convaincante victoire de 36-19 contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

En vertu de cette victoire, les Alouettes (2-2) portent leur fiche à .500 après quatre rencontres disputées.

Adams a passablement mis un terme aux discussions quant à savoir s'il devait demeurer en poste au moment où Antonio Pipkin allait être rétabli.

Le quart des Alouettes a lancé une passe de touché - non transformé - de 75 verges à Quan Bray, une autre de 6 verges à Jake Wieneke, en plus d'inscrire deux touchés au sol à la suite de courses d'une et de 12 verges. Boris Bede a contribué avec des bottés de précision de 16, 26 et 34 verges pour les autres points des Alouettes.

Adams a conclu sa journée avec une fiche de 23 passes complétées en 30 tentatives, 327 verges de gains, deux passes de touchés et aucune interception. Il a ajouté 41 verges au sol en 7 courses.

Le demi à l'attaque William Stanback a récolté 100 verges au sol en 18 courses, mais il a dû quitter la rencontre temporairement après avoir été sonné sur un jeu. Il est toutefois revenu sur le terrain par la suite. Pour sa part, le receveur Quan Bray a capté 5 ballons pour 134 verges de gains aériens. Tommie Campbell s'est illustré en défensive avec une interception et un ballon récupéré.

Des placements de 25 et 50 verges de Lewis Ward et deux touchés au sol - l'un non transformé - du quart Dominique Davis ont mené aux points de la formation d’Ottawa (2-2). Davis a présenté une fiche de 23 en 37 pour 268 verges de gains.

Les Alouettes seront de retour au stade Percival-Molson samedi prochain, lorsqu'ils affronteront les Eskimos d'Edmonton.