L'Impact accueille son rival du Toronto FC, samedi soir

L'Impact de Montréal disputera la première Canadian Classique de la saison, ce samedi à 19h30 au Stade Saputo, alors que le rival du Toronto FC sera l’équipe en visite.

«On doit assumer ce qu'on a tous envie d'obtenir, c'est-à-dire une place dans le haut du classement pour les séries, a dit l'entraîneur-chef Rémi Garde. Sur les deux derniers matchs, on aurait pu faire mieux. Celui contre le Minnesota, on aurait dû faire mieux, surtout dans la dernière demi-heure du match. On est tous très motivés de mettre fin à cette séquence difficile.»

Un nouveau chapitre de la rivalité Montréal-Toronto

Pour la première fois depuis 2014, les deux clubs ne se rencontreront que deux fois en saison régulière de MLS : ce samedi à Montréal et le samedi 24 août au BMO Field, à Toronto. L'année dernière, les Montréalais ont gagné deux de leurs trois matchs contre les représentants de la Ville Reine, remportant le premier match 1-0 au Stade olympique en début de saison, avant de réussir un autre jeu blanc contre les hommes de Greg Vanney en octobre, les battant 2-0.

Les troupes de Rémi Garde voudront rebondir après avoir perdu deux matchs consécutifs en MLS pour la première fois cette saison. Maintenant au quatrième rang de l'Association Est, une victoire pourrait amener les Montréalais 10 points devant les Torontois dans le classement, présentement septièmes, eux qui occupent la dernière position qui donne accès aux séries éliminatoires.

« C'est un match à gagner, a dit le défenseur Bacary Sagna. On sait que c'est une rivalité et on sait l'importance que ça a pour nos supporters, mais pour le club aussi. Maintenant que je suis ici, je me sens québécois, je me sens montréalais, donc bien sûr que j'ai envie de gagner ce match. C'est une rivalité qui dure depuis longtemps et on sait que c'est un match très important, et un qu'il faut gagner surtout. »

Toronto en difficulté

Le Toronto FC reste sur une séquence difficile. Les Reds ont remporté un seul match depuis le 4 mai, soit une victoire à leurs 11 derniers matchs en MLS. Le TFC a encaissé 10 buts à ses cinq derniers matchs.

Des renforts sont cependant arrivés pour le Toronto FC, qui peut compter sur Michael Bradley, Jozy Altidore, Jonathan Osorio et Ashtone Morgan pour la première fois depuis la pause internationale. Les Torontois ont aussi récemment recruté le défenseur Omar Gonzalez, le milieu de terrain Erickson Gallardo et l'attaquant Patrick Mullins.

« Ils ont de bons joueurs et c'est une bonne équipe, a dit le défenseur Jukka Raitala. De notre côté, on doit rester plus concentrés individuellement. On a joué de bons matchs, mais nous avons commis des erreurs récemment que nous avons payées cher. On doit continuer de bien travailler et garder une haute éthique de travail. »