Wimbledon: Federer bat Nadal et accède à la finale

Le Suisse Roger Federer a défait l'Espagnol Rafael Nadal en quatre manches de 7-6 (3), 1-6, 6-3 et 6-4, vendredi, afin de se qualifier pour la finale du simple masculin à Wimbledon.

Federer affrontera dimanche le Serbe Novak Djokovic qui a vaincu un autre Espagnol, Roberto Bautista-Agut, en quatre manches de 6-2, 4-6, 6-3 et 6-2.

Federer tentera donc de remporter un 21e titre en simple lors des tournois du grand chelem. Celui qui a sacré huit fois sur le gazon anglais en sera à une 12e participation à la finale. Il s'est toutefois incliné face à Djokovic lors des finales de 2014 et de 2015.

Dominant au service

Federer a été efficace au service avec 14 as et un pourcentage de premières balles de service en jeu de l'ordre de 69 pour cent. Le Suisse s'est imposé lors de sa cinquième balle de match.

« Je suis épuisé, a dit Federer. Ce fut difficile jusqu'à la toute fin. »

Il s'agissait du 40e duel entre Federer et Nadal, mais aussi de leur première confrontation sur la pelouse de Wimbledon depuis la finale de 2008. Nadal avait alors triomphé 9-7 en cinquième manche dans un match qui s'était terminé vers 21 h, alors que le jour tombait, et que certains considèrent comme le plus grand duel de l'histoire du tennis.

La foule a réservé une ovation à Federer et Nadal quand ils se sont présentés sur le court central à 16 h 30, vendredi. Les deux légendes vivantes du tennis masculin ont rapidement justifié l'accueil, multipliant les échanges spectaculaires.

Une des clés pour Federer était son revers, qu'il frappe plus souvent à plat et avec plus de puissance que par le passé. Le Suisse a aussi résisté aux services de Nadal, qu'il a énormément améliorés au fil des ans. Federer s'est offert 10 balles de bris. Et même s'il en a profité seulement de deux, ce fut suffisant. Il est allé chercher le dernier bris pour prendre les devants 2-1 en quatrième manche.

Il faut aussi noter que Federer a remporté 25 des 33 points quand il s'est présenté au filet.

Coup pour coup

Les deux joueurs ont semblé se nourrir des bons coups de l'autre, cherchant à se donner la réplique et prouver que tout ce que l'un pouvait faire, l'autre pouvait le réussir encore mieux. Quand Federer touchait la ligne pour un as dans le coin, Nadal faisait la même chose lors du jeu suivant. Quand Nadal a pris les devants 3-2 lors du bris d'égalité en première manche, Federer a brillé en retour de service pour gagner cinq points de suite et remporter la manche.

Qui d'autre que Federer pour servir si bien qu'un retour de Nadal a abouti dans la loge royale, comme ce fut le cas tôt en deuxième manche? Qui d'autre que Nadal pour attaquer le coup droit de Federer de manière si agressive que le coup du Suisse a terminé sa course dans la troisième rangée des gradins, comme ce fut le cas plus tard dans la même manche?

Personne sauf Nadal n'a été en mesure de faire aussi mal paraître Federer aussi souvent qu'en milieu de match — une des raisons qui expliquent pourquoi l'Espagnol avait l'avantage 24-15 dans leurs duels avant celui de vendredi, incluant une fiche de 10-3 en Grand Chelem.

Nadal avait aussi eu le meilleur sur Federer lors des demi-finales des Internationaux de France le mois dernier, en route vers sa 12e couronne sur la terre battue de Paris. Mais Wimbledon est le royaume de Federer. Il a gagné 101 matchs sur cette pelouse — plus que quiconque dans un tournoi majeur, incluant Nadal à Roland-Garros — et huit trophées.