Roberto Diaz joue 62 et domine à la Classique John Deere

SILVIS, Illinois - Roberto Diaz a remis une carte de 62, neuf coups sous la normale, jeudi, pour se hisser au sommet du classement après une ronde à la Classique John Deere.

Le Mexicain de 32 ans, qui faisait partie du dernier groupe de la journée, a réussi quatre oiselets sur les quatre premiers trous du parcours et il a réussi un aigle au 10e trou, une normale-5. Il a par la suite ajouté trois oiselets lors des cinq derniers trous du parcours.

Diaz n'a toujours pas de victoire à son actif sur le circuit de la PGA.

Adam Long et Russell Henley ont conclu leur première ronde à deux coups du meneur.

Martin Laird se trouvait au quatrième rang, en compagnie de Ryan Palmer, Andrew Landry, Vaughn Taylor, Zack Sucher et Ryan Blaum, à moins-6.

Nick Taylor a obtenu le meilleur résultat canadien à l'issue de la première journée du tournoi. Un pointage de 67 lui a permis de se hisser au 20e échelon. Roger Sloan a disputé une ronde de 68 pour se retrouver au 42e rang. David Hearn (69) s'est taillé une place au 56e échelon. Mackenzie Hughes et Adam Svensson ont tous les deux conclu leur ronde en 70 coups pour s'emparer de la 78e place. Tandis que Ben Silverman (71) et Austin Connelly (72) occupent respectivement le 99e et le 123e rang