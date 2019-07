«Armia et Lehkonen sont fiables» - Benoît Brunet

« Ce n’est pas un gars qui va jouer dans ton Top-6, mais c’est un gars de profondeur qui va t’aider à gagner des matchs. Et un jour, si le Canadien se bat pour remporter une coupe Stanley, ça te prend des gars comme Armia et Lehkonen.

« Est-ce que je vois Armia jouer au sein de l’avantage numérique? Pas plus que ça. C’est un gros bonhomme qui va récolter 15 buts et 40 points par année, qui peut jouer sur un troisième ou un quatrième trio et qui ne te coûte pas trop cher. »

Et la mise sous contrat de Lehkonen?

« C’est à sa saison recrue qu’il a marqué le plus de but. Depuis ce temps, il a de la difficulté à trouver le fond du filet. L’an dernier, il avait perdu un peu sa touche offensive et sa confiance, aussi.