«Depuis deux ans, je n'ai pas vu Serena jouer comme ça» - Hélène Pelletier

Est-ce que la Roumaine Simona Halep, ex-numéro un mondiale et gagnante en grand chelem à Roland-Garros en 2018 a une chance?

« Elle a été offensive (aujourd'hui) et elle a pris le contrôle pour une belle victoire de 6-1, 6-3. Mais Simona Halep n'est pas une joueuse de gazon. Elle n'a pas une assez bonne deuxième balle. Elle devient vulnérable.

« Si Serena est capable de contrôler ses émotions dans le match de la finale, elle a souvent écrasé radicalement une fille comme Simona Halep à cause de cette deuxième balle si faible. Et aussi parce qu'elle a tendance à joueur un petit loin derrière la ligne de fond et y aller de frappes un peu plus arquées. »