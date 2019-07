Tour de France: la 6e étape à Teuns, le maillot jaune à Ciccone

CHAMPAGNEY, France - Deux recrues du Tour de France ont volé la vedette lors de la première étape en altitude. Le Belge Dylan Teuns a remporté la sixième étape jeudi, tandis que l'Italien Giulio Ciccone s'est emparé du maillot jaune du meneur au classement général.

Teuns et Ciccone ont été récompensés pour avoir pris part à une échappée tôt dans la journée. Ils ont gardé le rythme tout au long de l'épreuve, même lors de la terrible ascension vers la station de ski Planche des Belles Filles. Certains cyclistes étaient si épuisés une fois arrivés au sommet que des commissaires de course ont dû les retenir pour éviter qu'ils ne chutent après avoir franchi le fil d'arrivée.

Teuns a finalement largué Ciccone dans les derniers mètres du col doté d'une pente à 24 pour cent, et conclu l'étape de 160,5 km avec un temps de quatre heures, 29 minutes et trois secondes. Ciccone a cependant pu s'accrocher suffisamment pour soutirer le maillot jaune au Français Julian Alaphilippe.

« C'est une journée incroyable! Je ne réalise pas encore ce qui vient de se produire », a reconnu la recrue italienne.

Alaphilippe s'est battu jusqu'au bout afin de le préserver, mais il a finalement concédé six secondes à l'Italien. Il a ainsi cédé le maillot jaune qu'il portait depuis la troisième étape.

L'inclinaison de la pente s'est révélée un bon indicateur de la forme physique de certains des prétendants au titre, qui devront lutter lors d'épreuves encore plus exigeantes dans les Alpes et les Pyrénées. Le champion en titre Geraint Thomas a bien fait pendant l'ascension, et il a même terminé devant son coéquipier Egan Bernal.

« Ç'a été une bonne journée », s'est limité à dire Thomas.

Michael Woods (EF Education First), d'Ottawa, s'est lui aussi illustré pendant l'étape et terminé 16e, à deux minutes et deux secondes de Teuns. Le Canadien est maintenant neuvième au classement cumulatif, à 1:13 de Ciccone.

Son compatriote Hugo Houle (Astana), de Sainte-Perpétue, a bien dosé ses efforts et fini au 90e rang, à 19:04 de Teuns. Le Québécois occupe le 113e échelon au cumulatif.