«Les Canucks sont prêts à franchir un autre jalon» -Micheal Ferland

Sélectionné en cinquième ronde — 133e échelon au total — par les Flames de Calgary au repêchage de 2010, l'attaquant de six pieds un pouce et 217 livres a joué pendant quatre saisons avec la formation albertaine. L'année dernière, lui et Dougie Hamilton ont été échangés aux Hurricanes en retour d'Elias Lindholm et de Noah Hanifin.

Ferland a inscrit 40 points en 71 matchs avec les Hurricanes, tout juste en deçà de sa récolte de 21 buts et 20 mentions d'aide avec les Flames en 2017-2018. En carrière, il totalise 59 buts et 70 mentions d'aide en 321 parties.

« Micheal est un joueur énergique qui provoque les choses et qui peut contribuer dans les trois zones, a déclaré le directeur général Jim Benning dans un communiqué. Il rendra notre équipe plus coriace soir après soir. Nous sommes emballés de savoir que Vancouver deviendra sa nouvelle demeure. »

Originaire de Swan River, au Manitoba, Ferland est reconnu comme un joueur costaud qui se portera à la défense de ses coéquipiers.